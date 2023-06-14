فتح باب القبول في #معهد_الحرم_المكي للعام الدراسي 1445هـ

فتحت إدارة معهد الحرم المكي الشريف، باب التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 1445هـ في جميع مراحل المعهد وأقسامه.

وأعلنت عن شروط القبول التي يجب توفرها في المتقدمين، على أن ينتهي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/١٢/١٥هـ.

ويضم معهد الحرم المكي الشريف القسم الصباحي، والقسم المسائي، والقسم النسائي، ونظام الانتظام، ونظام الانتساب، ويُتاح التقديم لكل من يحمل الشهادة الابتدائية في المرحلة المتوسطة أو يحمل الشهادة المتوسطة في المرحلة الثانوية في حال توافر الشروط المنصوص عليها، وحُسن السيرة والسلوك واجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية.