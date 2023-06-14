وفاة #جون_روميتا.. صانع #سبايدر_مان وأشهر شخصيات #مارفل

توفي جون روميتا، فنان القصص المصورة، والذي اشتهر بابتكاره شخصية البطل الخارق «Spider-Man»، إلى جانب عدد كبير من أكثر شخصيات «Marvel» المحبوبة، بما في ذلك «Wolverine» و«Mary Jane Watson»، وذلك عن عمر يناهز 93 عاماً.

وقال جون روميتا جونيور، ابن الفنان الراحل وهو أيضاً رسام قصص مصورة، عبر حسابه على «تويتر»: «: «أقول هذا بقلب مثقل.. توفي والدي بسلام أثناء نومه»، واصفاً إياه بأنه «أسطورة في عالم الفن».

وأضاف جون روميتا الابن: «يشرفني أن أسير على خطاه، أرجوكم احتفظوا بتعازيكم هنا احتراماً لعائلتي، لقد كان أعظم رجل قابلته على الإطلاق».

ونعت شركة «مارفل» فنانها الراحل، وذكرت في بيان: «تعرف الملايين على (مارفل) من خلال فنه ، وتعرف الملايين على (بيتر باركر) من خلال الرسمة الجريئة التي لا لبس فيها، والتي جلبها روميتا إلى صفحاته»، مضيفة: «فقدت عائلة (مارفل) أحد أساطيرها، ونأسى لفقدان عملاق مُبدع».

ولد جون روميتا يوم 24 يناير 1930 في بروكلين، وهو الأكبر بين 5 أطفال، وظهر اهتمامه بالرسم في سن مبكرة داخل المنزل والمدرسة، وفي عام 1938 اشترى نسختين من أول قصة مصورة.

بعد تخرجه من المدرسة الثانوية عام 1947، بدأ «روميتا» العمل كفنان تجاري، حتى التقى صديقه ستان لي، أسطورة ومدير «مارفل» الراحل، وقيل إن «روميتا» كان يرسم الرسوم الهزلية الشهيرة بالقلم الرصاص لصديقه ، الذي كان يجري عليها تعديلات ويعتبرها من أعماله الخاصة، وفق «نيويورك تايمز».

وتعززت المسيرة المهنية للراحل كفنان للكتب المصورة عام 1966 ، عندما بدأ في رسم «الرجل العنكبوت المذهل»، خلفاً لستيف ديتكو، الذي شارك في ابتكار وإنشاء الشخصية عام 1962 مع «ستان لي»، لتصبح هذه الشخصية من أكثر أعمال «روميتا» شهرة.

وإلى جانب «سبايدر مان»، يرجع لـ«روميتا» الفضل في ظهور شخصيات كارتونية شهيرة مثل: « Mary Jane Watson»، و« Kingpin»و« Luke Cage »، وكذلك « Wolverine».