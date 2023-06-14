لأول مرة في الوطن العربي.. «مطبات صوتية» لتنبيه السائق على طرق #المشاعر_المقدسة #عاجل

أفادت الهيئة العامة للطرق بتهيئة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بتقنية «الاهتزازات الحرارية»، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدول العربية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن تقنية «الاهتزازات الحرارية» عبارة عن مطبات منخفضة عن سطح الأسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، يتم تنفيذها على أكتاف الطرق باستخدام سيارات حديثة مزودة بعدد من التقنيات المخصصة في إنشاء المطبات.

وتكمن فوائد هذه المطبات في تنبيه مستخدمي الطرق السريعة عبر إصدار أصوات معينة، لمجرد خروجهم عن المسار المخصص، حال شعورهم بالنعاس أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

وأشارت الهبئة العامة للطرق إلى أن المملكة هي الدولة الأولى على المستوى العربي التي نفذت هذه التقنية المطورة على طرقها.

ووفرت منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخدمات ووسائل السلامة كافة لضيوف الرحمن على شبكة الطرق، التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط.