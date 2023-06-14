البنك_المركزي: القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة

أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» تقرير «الاستقرار المالي لعام 2023م»، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال العام 2022م، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا الانتباه في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.

وأكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، بداية من انتعاش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، بجانب تسجيل شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول.

ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.