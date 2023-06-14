النائب_العام: #نظام_المعاملات_المدنية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات

أكّد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن صدور نظام المعاملات المدنية، سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.

وأوضح أن النظام يُعد انعكاساً للجهود التي يقودها ولي العهد وفق خطط مرسومة واستراتيجيات دقيقة، كما تُظهر قدرته الفائقة على إيجاد مرجعية للعمل العدلي القانوني المحكم.