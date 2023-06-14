الخارجية_الروسية: علاقاتنا مع الدول العربية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المبادرة الصينية للحل في أوكرانيا هي الأكثر تماشيا مع نهجنا، مشيرة إلى أن المبادرة الصينية تحترم سيادة روسيا وعدم تأجيج الصراع.

وقال زاخاروفا في تصريحات لقناة “العربية"، إن دول عديدة وسياسيون قدموا رؤيتهم في مبادرات لحل الأزمة الأوكرانية، متابعة: “نحن أصحاب حق وسنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد”.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن العملية العسكرية في أوكرانيا لوقف إراقة الدماء في دونباس على مدى 8 أعوام، لافتة إلى وجود مبادرة لحل الأزمة قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكدت زاخاروفا أن علاقات روسيا مع الدول العربية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد على روسيا الذي بدأ منذ أيام وتمكنت خلاله من استعادة السيطرة على عدة قرى كانت خاضعة لسيطرة الجيش الروسي.

وأعلنت دولة فرنسا في وقت سابق دعمها للهجوم المضاد الذي نفذته أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار الهجوم لعدة أسابيع حتى تحقيق أهدافه.