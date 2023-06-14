البحرين.. سجن امرأة حرضت على الفجور والدعارة في بث مباشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت النيابة العامة في البحرين بسجن سيدة بتهمة التحريض على الفجور والدعارة من خلال حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في بيان إنها تلقت بلاغا من مركز شرطة المعارض يفيد باستغلال امرأة بحرينية الجنسية حسابها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي في نشر بث مباشر تدعو فيه الجمهور لممارسة الدعارة والفجور.

وأضافت النيابة أن المرأة قامت بالإساءة والتشهير بمقدم البلاغ أمام أوساط المجتمع على نحو سبب له الإزعاج والمضايقة.

وأمام النيابة اعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها، قائلة إنها اتخذت من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي مصدراً إضافياً للدخل.

وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.