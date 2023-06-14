جنازة قاتل #نيرة_أشرف في مصر.. مقابر العائلة ترفض استقبال الجثمان

تجدد الحديث في مصر عن جريمة قتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتلها محمد عادل صباح اليوم.

وشيّع عدد من أهالي مدينة المحلة الكبري في الغربية (عاصمة إقليم الدلتا)، جثمان زميلها القاتل، ووصل الجثمان إلى مسجد البرجي بسيدي خلف بمدينة المحلة الكبرى، حيث أدى أقاربه وعدد من الأهالي صلاة الجنازة عليه قبل دفنه في مقابر الششيني للصدقة.

وكثفت السلطات المصرية من وجودها بمحيط الجنازة، وقال محمد عمارة، خال محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إن ابن شقيقته لن يدفن في مدافن العائلة، موضحًا أنه سيدفن في مقابر الشيشيني- مقابر الصدقة- بالمحلة الكبرى، ولن تحضر عائلته مراسم الدفن، فقط اثنين من أخواله.