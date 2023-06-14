” #الموارد_البشرية” تتيح الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحة الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعوماً بالمستندات اللازمة.

وبينت الوزارة أنها تستقبل إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل، ومنها "عدم التسجيل في طاقات، أو عدم التجاوب مع الصندوق، أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول".

وأشارت إلى أنها تقوم بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة، أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.

وأكدت أنها تمنح المستفيد فرصة أخرى في حالة رفضه العرض المقدم، وعند عدم قبوله لـ3 فرص دون عذر يتم إيقاف صرف المعاش.