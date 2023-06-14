“وول ستريت جورنال” تكشف تفاصيل المحادثات بين #الولايات_المتحدة و #إيران

أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن استئناف هادئ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي وتبادل السجناء.

وقال أشخاص مقربون من المناقشات إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنفت بهدوء المحادثات مع إيران في محاولة لكسب إطلاق سراح السجناء الأمريكيين المحتجزين لدى طهران وكبح البرنامج النووي المتنامي للبلاد.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تهدف إلى الإفراج عن سجناء أمريكيين لدى طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران تهدف لكبح البرنامج النووي المتنامي.

وفي السياق، قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنه مع استئناف الاتصالات بين الجانبين، وافقت واشنطن أيضًا على 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار، مدفوعات من الحكومة العراقية لواردات إيران من الكهرباء والغاز، وتم تجميد الأموال بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.