“الملكية الفكرية”: شراكتنا مع “منشآت” تحمي حقوق رواد الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على حماية الأصول غير الملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها العلامات التجارية لرواد الأعمال، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والأصول غير الملموسة التي ليس لها جوهر مادي مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

جاء ذلك خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت الذي أقامته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس.

وأشار الدكتور السويلم إلى أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم الملكية الفكرية في الابتكار لدى مشاريع الريادة، وتعزيز قيمته وأثره في المجالات كافة.

وأوضح أن الهيئة لديها عيادات استشارية للملكية الفكرية، كأحد مبادراتها التي تسهم في توليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم المشورة والإرشاد والخدمات في المجال للمشاريع القائمة على الابتكار من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد من مخترعين ومؤلفين ورواد أعمال.

وأكد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تستهدف الركائز في حماية الأصول منذ توليدها، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات المحلية والعالمية، لتحقيق المعايير التي تضمن الحماية الكاملة للأصول والابتكارات في المجالات والأنشطة كافة.