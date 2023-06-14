قصة فصل رئيس الطيارين في #رايان_إير.. تحرش جنسيا بالمضيفات وبزميلاته المبتدئات

أقالت شركة "Ryanair" طيارها الرئيسي بعد تحقيق في تقارير عن "نمط من السلوك غير المناسب وغير المقبول" تجاه الطيارين النساء من المبتدئين.

تم فصل أيدان موراي، الذي تم تعيينه في عام 2020، بعد التحقيق في الانتهاكات المزعومة لسياسات مكافحة التحرش في شركة الطيران.

جاء ذلك بعد بلاغ مجهول قبل أسبوعين ونصف يزعم أن موراي قد ضايق أربع طيارات مبتدئات.

يُزعم أن موراي أخبر النساء في رسائل أنهن "لديهن جسدا رائعا".

ومضى يطلب من النساء الحصول على صور لأجسادهن، حسبما زعمت المصادر، ووعد بعدم مشاركتها.

أدى تحقيق رايان إير إلى قيام 8 موظفات تتراوح أعمارهن بين 21 و 32 عامًا بتقديم إفادات وإدلاء بأدلة تزعم سوء سلوك موراي.

وأفادت مذكرة الشركة التي اطلعت عليها "رويترز" بأن رايان إير (RYA.I) فصلت رئيس طيارها بعد تحقيق حدد "نمطًا من السلوك غير اللائق المتكرر" تجاه عدد من الطيارين المبتدئين.

قال كبير مسؤولي الأفراد داريل هيوز في المذكرة المؤرخة في 14 يونيو والموجهة إلى الموظفين، إن رئيس الطيارين، الذي لم يذكر اسمه لكنه قال إنه تم تعيينه في عام 2020 ، قد تم إنهاء عمله فورًا مساء الثلاثاء.