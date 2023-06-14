النفط ينخفض 1.5% بعد توقع المركزي الأمريكي مزيدا من رفع الفائدة هذا العام

تراجعت أسعار النفط 1.5 بالمئة بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب بعد ساعات فقط من إظهار بيانات حكومية زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.09 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند 73.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 68.27 دولار عند التسوية.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادا بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.