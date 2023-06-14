ماكرون يكشف مستقبل #مبابي مع #باريس_سان_جيرمان

كشف إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عن آخر تطورات مستقبل كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وقال إيمانويل ماكرون في تصريحات أبرزتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: " لا أعلم ماذا يحدث مع مبابي حالياً، لكن سأقنعه للبقاء مع النادي".

وانهارت العلاقة بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان بعدما أرسل الأول رسالة تأكيد بعد رغبته في تمديد تعاقده مع بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية عقده الموسم القادم.

وترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان في تمديد عقد اللاعب الشاب أو عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية للاستفادة مالياً من عائد بيعه.