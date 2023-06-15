اليوم.. بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس #عاجل

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص.

يأتي ذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، بدءا من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك في سياق الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاع الخاص، وتجنيبهم مسببات المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد دعت أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل ومراعاة القرار، لرفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما يحسن الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة، آلية الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وذلك عبر التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.