زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر يضرب #الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين، اليوم الخميس، ، فيما حذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية.

ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية صباحا بتوقيت غرينتش على عُمق 124 كيلومترا قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وقال إميل ميندوزا، قائد شرطة كالاتاغان، لوكالة فرانس برس إنه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.

وأضاف أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن الأجهزة المعنية بإدارة الكوارث تحركت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير.