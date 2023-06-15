تنيه من “#الأرصاد” لسكان #عسير و #جازان : #أمطار ورياح نشطة حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبه بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات ، الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، و أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ10 مساءً.