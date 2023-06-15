مخبأة في مركبة أحدهم.. #المرور يقبض على 4 مروجين لمخدر #الحشيش في #القصيم

قبض مرور منطقة القصيم على (4) مواطنين، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كانت مخفية في مركبة يقودها أحدهم.

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص، استمراراً لجهود الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.