“#ديوان_ المظالم”: إطلاق خدمة التبليغات القضائية رقميًا في المحكمة الإدارية العليا

أطلق معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف خدمة التبليغات القضائية بالاعتراضات المقيدة أمام المحكمة الإدارية العليا في منصة معين الرقمية لتكون جميع التبليغات لأطراف الدعاوى رقمية بالكامل بما يوفر سرعة وصولها إلى جميع الأطراف.

وتنضم المحكمة الإدارية العليا إلى جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة في رقمنة خدمات ووسائل التبليغ، إذ تحوي رسالة الإبلاغ على صحيفة الاعتراض وبياناتها ومرفقاتها، ورابطاً بخاصية التحقق من الهوية؛ للاطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته.

ويسابق القائمون على ديوان المظالم الزمن لاستكمال خدمات الرقمنة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا في منصة مُعين الرقمية ضمن إستراتيجية مكتب المنصة في مركز الخدمات القضائية الرقمية لتجويد وتسريع إجراءات التقاضي بمحاكم ديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات العدالة الناجزة.