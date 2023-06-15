«أتاح للزبائن اختيار الأجزاء المطلوبة».. اتهام مدير مشرحة كلية الطب في #جامعة_هارفارد بالاتجار في أعضاء بشرية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدريك لودج، مدير مشرحة كلية الطب في جامعة «هارفارد»، أمس الأربعاء، بتهم وجهت له وزوجته وآخرين بالتورط في مؤامرة واسعة لسرقة وبيع أعضاء بشرية كان قد تم التبرع بها لصالح البحث والتعليم.

وأفادت لائحة اتهام فيدرالية لهيئة المحلفين بأن «لودج» البالغ من العمر 55 عاماً، أمضى سنوات في استقبال الأعضاء وأجزاء الجثث التي تم التبرع بها لبرنامج« الهدايا التشريحية» بكلية الطب وكان من المفترض حرقها، وكان أحيانا يأخذ البقايا إلى منزله في ولاية «نيو هامبشاير»، قبل بيعها إلى ولايات أخرى.

وأوضح المدعي العام أن مدير المشرحة وزوجته و5 أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية والتآمر مع شبكة وطنية لشراء وبيع بقايا بشرية»، مشيراً إلى أن بعض الزبائن تمكنوا من دخول المشرحة وفحص الجثث لاختيار الأجزاء التي يرغبون في شرائها، وفق ما نشرته صحيفة «بوسطن هيرالد»

وأكدت كلية الطب في جامعة هارفارد أن المدير تم طرده من عمله في مايو الماضي، فيما وصف المدعي العام الأمر بأنه «بالغ البشاعة لأن العديد من الضحايا تطوعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة العلم».