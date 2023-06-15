رسالة الوداع من موسيماني إلى جماهير #الأهلي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفنى الجنوب إفريقي عن رحيله بشكل رسمي عن تدريب الأهلي.

ونشر بيتسو موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بيانا، جاء فيه: الخميس 15 يونيو 2023 - مع إنهاء علاقتنا مع الأهلي السعودي وأتطلع إلى فرص جديدة، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في ترقية الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، في غضون 8 أشهر، لم نضمن الترقية فحسب، بل حصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.

وتابع: لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني واللاعبين طوال الوقت، وأخيرًا.. شكرًا لكم على الدعم مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز.

واختتم: أتمنى للفريق دوام التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية.