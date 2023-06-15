إنقاذ حياة حاجة سبعينية باستئصال ورم من الكلية والقولون في #مكة

أنقذ فريق طبي متكامل من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة حاجة عراقية في العقد السابع من العمر قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج 1444 هـ.

وأجرى الفريق عملية جراحية كبرى ناجحة، استغرقت 6 ساعات، نم خلالها استئصال ورم في الكلية والذي تسبب في اختراق القولون الأيسر، ما استدعى استئصال الجزء المتضرر من القولون والأنسجة المحيطة به ومن ثم إعادة توصيل القولون.

وحضرت الحاجة العراقية إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر لمعاناتها من إمساك غثيان وإعياء شديد وبعد إجراء الفحوص اللازمة من تحاليل وأشعة تبين وجود التهاب شديد وتضخم في الكلية اليسرى لوجود بؤرة صديدية في الجسم مع وجود خراج تسبب في ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه تسمم بالدم مما دعا إلى ضرورة التدخل الجراحي الطارئ لإنقاذ حياتها بعد إرادة الله عز وجل إذ أنه مثبت علمياً أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تصل إلى 60%.

وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال خطتها العلاجية حيث إن وضعها مستقر وفي تحسن مستمر.