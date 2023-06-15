الكويت.. إيقاف 3 مصريين «يُثبِتون» حضور الموظفين بـ«بصمات سليكون»

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية من ضبط 3 وافدين مصريين، يعملون حراس أمن في مستشفى «الجهراء»، بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر أمني، أن معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن 3 حراس أمن لديهم «بصمات سيليكون» تخص موظفين وممرضين يعملون في المستشفى، ويقومون بـ«إثبات البصمة» لهم مقابل 10 دنانير شهريا عن الموظف الواحد.

وأضاف المصدر: «بعد مراقبة الحراس الثلاثة تم ضبطهم وهم يُحضِرون عدد من الموظفين عن طريق (بصمة سيلكون)، وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 (بصمة سيليكون) تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترفوا بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي».

وواصل المصدر: «جاري استدعاء كل موظف ضبطت له بصمة سيليكون بحوزة المتهمين الثلاثة، للتحقيق معهم، وسيحال جميع المتهمين إلى النيابة العامة».