هل #القهوة ممنوعة على #كبار_السن؟.. طبيب قلب يُجيب

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عن مدى صحة منع كبار السن من شرب القهوة من الناحية الطبية.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لاتضيقوا على كبار السن بمنعهم من شرب القهوة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «مسموح».

وشدد استشاري وأستاذ أمراض القلب على ضرورة ألا يتجاوز المقدار المخصص لكبار السن عن ٣٠٠ ملغ كافيين في اليوم، مبيناً أن ذلك يقدر بـ«٨ فناجيل قهوة عربية + ٢ بيالة شاهي».

وفي مارس تالماضي، كشف باحثون في دراسة جديدة أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم قد يحدّ من كمية الدهون في الجسم، وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ولاحظ الباحثون أنّ الدراسات السابقة تشير إلى أنّ شرب 3-5 أكواب من القهوة يومياً، وهي مصدر غني بالكافيين، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستخدم الباحثون تقنية «التوزيع العشوائي المندلي»، لمعرفة تأثير ارتفاع مستويات الكافيين في الدم على دهون الجسم والمخاطر طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، مثل: أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني).

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنّ ارتفاع مستويات الكافيين في البلازما قد يؤدي إلى خفض وزن الجسم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.