الحج_والعمرة: تسهيل وصول #الحجاج_اليمنيين من #مطار_صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز في #جدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة.

كما يأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.