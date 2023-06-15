جولات لـ «#النيابة_العامة» على عنابر الموقوفين في #قضايا_المخدرات

نفذت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، جولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتهدف الجولات التفتيشية إلى التحقق من الضمانات المقررة للموقوفين والسجناء، طبقاً لنظام النيابة العامة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف، والتأكد من سلامة الأماكن التي تم إيقافهم فيها، ومدى كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والإجراءات المتخذة حيال متابعة قضاياهم وعدم تأخرها.

وتعتبر النيابة العامة السلطة القضائية المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إذ تباشر اختصاصها في ذلك وفق الأنظمة المشار إليها، إضافة إلى دليل مؤسسي ومحوكم أعدته النيابة العامة، يتضمن كافة تفاصيل العمل النيابي في هذا الشأن، دشنه النائب العام مطلع العام الجاري.