وزير يمني: تدشين أولى رحلات نقل #الحجاج من #صنعاء إلى #جدة و #المدينة_المنورة.. السبت

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تدشين الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل الحجاج من صنعاء إلى جدة والمدينة المنورة، بعد غد السبت، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال «الإرياني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب اخوي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تدشن الخطوط الجوية اليمنية يوم السبت القادم الموافق 17 يونيو، أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام، من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م».

وأضاف: «بالرغم من صعوبة الاوضاع وما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم، الدكتور رشاد محمد العليمي جهوداً حثيثة على مختلف الصعد لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، سواء القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب».

وأعلنت وزارة الحج والعمرة تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة.

كما يأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.