برئاسة #فينيسيوس_جونيور.. #فيفا يشكل لجنة لمواجهة النصرية

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا ستقترح عقوبات قوية لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة

وتعرض المهاجم البرازيلي لإساءات عنصرية، حين كان ريال مدريد يواجه مضيفه فالنسيا في مايو الماضي، وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني لمدعين هذا الموسم.

وقال إنفانتينو عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل الذي يواجه غينيا، في برشلونة السبت المقبل، ضمن حملة لمناهضة العنصرية يقودها الاتحاد البرازيلي: «لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورا عند حدوث ذلك، هذا يكفي، وطلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم».

وأضاف: «يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانا، نحن جادون في ذلك، نحتاج إلى عقوبات أشد، ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة».