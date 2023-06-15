عقبة تهدد انضمام #نيمار إلى #الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر المستجدات في مفاوضات الهلال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن سفر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال المنتهية ولايته، والمرشح في الانتخابات الحالية، في جولة إلى أوروبا؛ للتفاوض مع عدد من اللاعبين، في مقدمتهم نيمار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلاليين عرضوا على الساحر البرازيلي، راتبًا سنويًا يُقدر بـ200 مليون يورو؛ وهو ما يُمكن أن يقنع اللاعب في النهاية؛ خاصة مع قرار باريس سان جيرمان، بالاستغناء عنه.

وأكدت على أن العقبة الأخيرة الآن أمام انتقال نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هي انتظار اللاعب اتصالًا من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يرغب في الانضمام إلى ميسي هناك.