الخارجية_الفرنسية: ملف #أوكرانيا سيكون على الطاولة خلال زيارة #ولي_العهد السعودي

قال باتريس باولي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلاده تنسق مع المملكة العربية السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني.

وأضاف «باولي» في تصريحات لقناة «العربية»: «تجمعنا شراكة ثابتة مع السعودية تشمل كل المجالات».

وكشف أن «ملف أوكرانيا سيكون على الطاولة خلال زيارة ولي العهد السعودي العاصمة باريس».

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن السعودية لعبت دوراً كبيراً لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، مضيفاً: «ندعم جهود المملكة للتهدئة في السودان».

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية.

ويلتقي ولي العهد خلال الزيارة برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م.

كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة «إكسبو 2030»، المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.