باحث في “المسرطنات” يكشف مفاجأة عن #القمح

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن القمح.

وقال "الخضيري" عبر حسابه في "تويتر": في كثير من الدول، لم يعد القمح هو القمح الصحي ( سواء أبيض أو بُرّ)، فمعظم انتاج القمح بكثير من الدول تم العبث به".

وأوضح "تعديلات وراثية، وتحويرات بالسلالات الاصلية للقمح، ثم ما يتم إضافته للقمح أثناء التحضير وقبل وصوله إليك، مثل نزع القشرة والنخالة والجنين، ويعطونك الدقيق الابيض عالي النشاء فقط".

وواصل: "ثم ما يضاف للخبز من سكّر ومحسنات ومبيّضات ومثبتات وإضافات كيميائية كثيرة للطعم والملمس… إلخ".