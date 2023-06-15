تقرير: السفارة السعودية في إيران تبدأ أعمالها داخل فندق بشكل مؤقت.. الأحد

ذكر تقرير إعلامي أن السفارة السعودية ستبدأ عملها في أحد فنادق العاصمة الإيرانية طهران، الأحد المقبل، إلى حين الانتهاء من ترميم موقع السفارة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مراسله في طهران، اليوم الخميس، القول إن"هناك تسريبات إعلامية تتحدث عن أن السفارة السعودية ستبدأ عملها في أحد فنادق العاصمة الإيرانية، الأحد المقبل، إلى حين الانتهاء من ترميم موقع السفارة".

وأضاف مراسل الموقع الروسي: "مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت بصورة غير رسمية أن أعمال السفارة سيتم استئنافها في فندق اسبيناس بالاس في طهران، الأحد المقبل".

ونشر الموقع صورة للفندق المذكور، والذي سيكون مقراً مؤقتا للسفارة السعودية لدى طهران.

وفي 6 يونيو الحالي، أعادت إيران افتتاح سفارتها في الرياض، بعد 3 أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام 7 سنوات.