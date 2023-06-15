«#السعودية_للاستثمار_الجريء» تستثمر 112.5 مليون ريال في #صندوق_بداية الثاني

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) ، استثمار 112.5 مليون ريال سعودي (30 مليون دولار) في صندوق "بداية الثاني"، والمدار من قبل شركة شروق بارتنرز، وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل نموها المبكرة في قطاعات مختلفة.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC د.نبيل كوشك، والشريك المؤسس بشركة شروق بارتنرز محمود عدي، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور.

وأوضح د.كوشك أن الاستثمار في صندوق "بداية الثاني" يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة في المراحل كافة، وسعياً لسد الفجوات التمويلية للمراحل المبكرة.

وأشار إلى أن توسع SVC في الاستثمار في صناديق مراحل النمو المبكرة يأتي نتيجة دعم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمثل في زيادة مخصص الاستثمار، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال سعودي).

من جهته، قال عدي: نفخر بدخول SVC مستثمرًا إستراتيجيًّا في صندوق بداية الثاني، استمرارًا لشراكتنا منذ صندوق بداية الأول، وتمثل هذه الخطوة إيمانًا بالثقة المتزايدة والازدهار الذي تشهده بيئة الشركات الناشئة في المملكة.

وأضاف: بفضل التركيز المستمر على المملكة وموقعنا القيادي في منطقة الشرق الأوسط، فإن صندوق بداية الثاني على أتم الاستعداد لدعم نمو وابتكار الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، متطلعًا إلى التعاون الوثيق مع SVC والمساهمة معًا في تطوير قطاع الشركات التقنية والاستثمار الجريء في المملكة.