أمير_قطر يصل إلى #بغداد في زيارة رسمية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بغداد، اليوم الخميس، في زيارة رسمية لمناقشة الأوضاع السياسية بالمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: إن أمير قطر يزور بغداد بدعوة من رئيس الوزراء محمد السوداني.

وأضاف أن قطر والعراق سيوقعان خلال الزيارة مذكرات تفاهم للتوسع في تعاونهما في الاستثمار ومشروعات الطاقة.

وأوضح أن قطر مهتمة بالحصول على دور استثماري كبير في مشروع للطرق والسكك الحديدية بتكلفة 17 مليار دولار لربط آسيا بأوروبا.