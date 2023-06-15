أخضر تحت 17 عامًا يفتتح #كأس_آسيا بلقاء منتخب #أستراليا #السعودية

بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الخميس تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت تايلاند (الواحدة مساءً بتوقيت المملكة)، على استاد تشونبوري في مدينة تشونبوري بتايلاند.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مران ترفيهي.

من جانب آخر، أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس لمدربي منتخبات المجموعة "الثالثة" والذي يسبق مباريات دور المجموعات من البطولة أن هدف "الأخضر" أولًا هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023، مبينًا أن المنتخب الوطني لم يحقق التأهل للمونديال منذ 35 عامًا.

وأضاف الحربي: "سنسعى لنيل بطاقة التأهل لكأس العالم تحت 17 عامًا الذي غبنا عنه طويلًا، وبلا شك المنافسة على اللقب الآسيوي هدف مهم لنا، وجميع المنتخبات في المجموعة الثالثة التي تعتبر من أصعب المجموعات في البطولة، حيث تضم منتخبات لها إرثها وباعها الطويل في البطولات القارية".

وبيّن عبدالوهاب الحربي أن إعداد "الأخضر" لكأس آسيا كان طويل المدى ويتوازى ذلك مع الأهداف الموضوعة للمنتخب في البطولة، مبينًا أنهم خاضوا العديد من المباريات التجريبية خلال المعسكرات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى آخر مراحل الإعداد كانت في ماليزيا وخاض خلالها "الأخضر" لقاءً تجريبيًا مع مضيّفه منتخب ماليزيا.

وحول مباراة الغد أمام منتخب أستراليا قال الحربي: "منتخب أستراليا له تاريخه ومميز على الصعيد الفني في الفترة الحالية، ومباراة الغد بين منتخبي السعودية وأستراليا لن تكون سهلة، خصوصًا أن منتخب أستراليا يعدّ واحدًا من أهم المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين والموهوبين".

ومن ناحية أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمنتخبات المجموعة "الثالثة"، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.