افتتاح منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة باستثمارات 150 مليون ريال

افتتح رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عمر حريري، اليوم، منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال.

ويأتي افتتاح المنطقة ضمن الخطط الإستراتيجية التي أعدتها "موانئ" بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين الوطنيين والدوليين لتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية والبحرية، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط بين ثلاث قارات.

وجهزت المنطقة وفق أحدث المعدات وأنظمة السلامة، وكذلك المعايير العالمية الخاصة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى، اتساقًا مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وتقدم حلولًا لوجستية متكاملة وخدمات ذات قيمة مضافة لجميع أنواع البضائع بما فيها المستلزمات والأدوية الطبية والبضائع المبردة والمجمدة، كما تعمل المنطقة على تقديم خدمات لشركات التجارة الإلكترونية مما يوفر لهم الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، إضافة لنظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، تماشياً مع الخطط الوطنية الإستراتيجية للحفاظ على البيئة.

وتسهم خدمات التخزين المُبردة التي تقدمها المنطقة في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، بميناء جدة الإسلامي، وتأكيد ميزته التنافسية، كما تعمل على تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ووضع الميناء ضمن أفضل 10 موانئ بالعالم، حيث تجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص بالميناء (9) مليارات ريال خلال عام 2022م، ليسجل بذلك قفزات نوعية في تعزيز قدرات القطاع اللوجستي، وحركة التجارة العالمية.