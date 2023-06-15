منافسة عبر #يوتيوب تتسبب في مقتل طفل وإصابة أمه وشقيقته

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في إيطاليا، وأصيبت والدته وشقيقة، 3 أعوام، في حادث تصادم بين سيارتهم وسيارة رياضية (إس يو في)، يعتقد أن ركابها كانوا مشاركين في منافسة عبر موقع "يوتيوب".

ولحقت بالأم والطفلة إصابات بالغة، ونقلتا إلى المستشفى.

ووفقا لتقارير إعلامية، استأجر عدد من الشباب السيارة الرياضية، من أجل تسجيل لقطات مصورة للمشاركة في منافسة عبر موقع يوتيوب.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إلى إجراء تحقيق مع السائق بشأن إمكانية توجيه تهمة التسبب في القتل عبر القيادة الخطيرة.

وذكرت التقارير الإعلامية أن السيارة الرياضية كانت تسير بشكل متهور وبسرعة شديدة للغاية. وصادرت الشرطة الهواتف المحمولة لركابها.

وعبر ساسة في إيطالية عن غضبهم تجاه مستخدمي يوتيوب، الذين يشاركون في منافسات تتسم بالخطورة، ودعوا إلى عقوبات صارمة.