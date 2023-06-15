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مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة #السعودية لمعرض إكسبو 2030 #عاجل
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أخبار دوليّة
مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة #السعودية لمعرض إكسبو 2030 #عاجل
15 يونيو 2023
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أعلن مصدر رئاسي فرنسي، اليوم الخميس، دعمه استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030.
صحيفة الوئام الالكترونية
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