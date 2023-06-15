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#مبابي يرد على تصريحات #ماكرون

15 يونيو 2023 · < 1 minute
ماكرون
ماكرون

علق كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان على تصريحات مانويل ماكرون رئيس بلاده بشأن اقناعه بالاستمرار مع الفريق.

 

وقال كيليان مبابي عن تصريح ماكرون عن محاولته للتأثير على قراره: "على مسيرتي اليوم لا يوجد أي تأثير، هو يريد بقائي وانا هذا هدفي لذا نحن على نفس الموجة".

 

وقال مبابي عن مغادرته عن سان جيرمان: "لقد تحدثت عن ذلك من قبل ولكن أنا سأستمر مع باريس لأن هذا هدفي وخياري الوحيد".

 

واصل كيليان مبابي: "الرسالة أرسلتها قبل أن أصل للمعسكر وأتمنى أن الاسئلة تكون عن مباراة الغد".

 

وشدد كيليان مبابي: "لا لم اعتقد ان الرسالة قد تسيء لأحد أنا أرسلت رسالة فقط وردة الفعل لا تهم" .

 

وقال كيليان مبابي: "لا يوجد شيء لشرحه هناك اشياء كثيره لا تُفهم وهناك اشياء كثيره لا تُشرح للأسف أنا أعلم ما أقوم به ولا أهتم للتأويلات !!