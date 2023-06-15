أخبار الرياضة

رسميا.. اعتماد 3 قوائم في انتخابات #النصر

15 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلن نادي النصر عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات.

وضمت القوائم كل من: