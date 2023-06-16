رفع #الفائدة_الأمريكية يكبح مكاسب #الذهب

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1964.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش في طريقه للارتفاع 0.2 بالمئة هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1976.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.