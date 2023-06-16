مخبأة في شاحنة.. إحباط محاولة تهريب 12 كيلو جرامًا من #الشبو في #منفذ_البطحاء #عاجل

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء، محاولة تهريب قرابة 12 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب11.957 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات في تجويف الإطار الاحتياطي للشاحنة.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.