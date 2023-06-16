بعد موافقة #مجلس_الوزراء.. أبرز ملامح #نظام_المعاملات_المدنية

نشرت وزارة العدل، اليوم الجمعة الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، الذي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- صدور موافقة مجلس الوزراء عليه بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

ويعد نظام المعاملات المدنية، ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.

وشمل نظام المعاملات المدنية:

أولا: الالتزام مصادره وأحكامه

ـ ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في 5 مصادر وهي: (العقد، والإرادة المنفردة والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والنظام).

ـ أحكام الإثراء بلا سبب الحالات التي يلزم فيها التعويض عند الانتفاع بحقوق الغير.

ـ نظرية العقد (أركانه. وأنواعه، وآثاره وحالات فسخ العقد، أو انفساخه).

ـ التعويض عن الضرر: (الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، قواعد تقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر).

ـ بیان آثار الالتزام من حيث وجوب تنفيذه عينًا أو التعويض في حال عدم إمكانية التنفيذ العيني.

ـ القواعد والأحكام التي تضم للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين.

ثانياً: العقود المسماة:

ـ أحكام العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، وعقد الصلح).

ـ أحكام العقود الواردة على المنفعة: (عقد الإجارة، وعقد الإعارة).

ـ أحكام العقود الواردة على العمل: (عقد المقاولة، وعقد الوكالة، وعقد الإيداع وعقد الحراسة).

ـ أحكام عقد الكفالة.

ـ أحكام عقود المشاركات: (عقد الشركة، وعقد المضاربة، وعقد المشاركة في الناتج).

ثالثاً: الحقوق العينية:

ـ أحكام حق الملكية، من حيث نطاقها وقيودها.

ـ أحكام الملكية الشائعة وقسمتها.

ـ أسباب كسب الملكية.

ـ حق الانتفاع وأحكامه.

ـ حقوق الارتفاق وأحكامها.