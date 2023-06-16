الزكاة تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة بـ «#الفوترة_الإلكترونية»

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن المجموعة السادسة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (70 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021م و 2022م.

وأشارت إلى أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة، تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة "فاتورة" ابتداءً من 1 يناير 2024م.

وأكد أن المرحلة الثانية "مرحلة الربط والتكامل"، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وبيّنت الزكاة والضريبة والجمارك أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتداداً للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالاً لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة .

وأشادت بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.