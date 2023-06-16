تغير جذري مرتقب في الجيش البريطاني.. إلغاء رتب عسكرية تاريخية

يستعد قائد الجيش البريطاني الجنرال السير باتريك ساندرز لكسر التقاليد العسكرية العريقة بإلغاء بعض الرتب العسكرية القديمة مثل Rifleman و Guardsman بدعوى أنها رجولية ولا تشمل الأجناس الأخرى في محاولة لجعل الجيش أكثر شمولية وتقبلًا لجميع الأجناس.

ووفقا لصحيفة "dailymail"، فإن الخطوة كانت مدفوعة من قبل الجنديات اللواتي أخبرن الجنرال السير باتريك أن الألقاب الذكورية تجعلهن يشعرن بالإقصاء.

لكن النساء الأخريات، اللائي يعملن في أفواج من الذكور فقط سابقًا، يقودن رد فعل عنيف ضد الخطة.

القرار النهائي للسير باتريك، المتوقع قريبًا، له أيضًا تداعيات على البحرية الملكية.

إذا أصبح الجيش محايدًا بين الجنسين، فقد تضطر البحرية إلى التخلي عن الرتب التاريخية مثل "الضابط البحري" و "البحار".

وألغت القوات الجوية الملكية آخر رتبها الخاصة بالجنس العام الماضي - تم استبدال طيار بأخصائي جوي. وليس من الواضح ما هي شروط الجيش والبحرية التي يمكن استبدالها.

ناقش السير باتريك، رئيس الأركان العامة، القضية الخلافية الحادة في بودكاست مركز قيادة الجيش.

وقال بما أن الدول، وليس الجيوش، هي التي تخوض الحروب، فمن الضروري أن تعكس تركيبة القوات المسلحة المجتمع.

كما أدى فشل الجيش مؤخرًا في تحقيق أهداف التمثيل النسائي إلى إقناع كبار الضباط بضرورة بذل المزيد من الجهد.

قال السير باتريك: "إذا كنت ترغب في الاستفادة من إمكانات الناس، فيجب أن يشعر الناس أنهم يمكن أن يكونوا على طبيعتهم".