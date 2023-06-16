سفارة #المملكة لدى #الولايات_المتحدة توجه رسالة للسعوديين بمناسبة الإجازة الفدرالية

وجهت سفارة السعودية في الولايات المتحدة، رسالة إلى المواطنين السعوديين المقيمين في أمريكا بشأن الإجازة الفدرالية.

وقال السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم الإثنين القادم الموافق ١٩/٦/٢٠٢٣ بمناسبة الإجازة الفدرالية، وسيستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٦/٢٠٢٣”.

وأضافت سفارة المملكة في الولايات المتحدة: "وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 202-746-3555 و202-746-0666 و202-746-9777 و202-746-2888"