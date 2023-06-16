القنصل العام للمملكة في إسطنبول: مبادرة طريق مكة تقدم خدماتها للحجاج قبل مغادرتهم بلدهم

أكد عبدالمجيد بن حمد الدوسري، القنصل العام للمملكة في إسطنبول، أن مبادرة "طريق مكة" في تركيا لقت ترحيبًا من الحكومة والحجاج.

وأعرب الحجاج الأتراك عن شكرهم للمملكة على الخدمات المقدمة لهم، ولا سيما مبادرة طريق مكة التي توفر خدمات للحجاج قبل مغادرتهم بلادهم.

جاءت تصريحات القنصل العام بعد زيارة صالة مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول الدولي، إذ تفقد سير عمل فريق المبادرة وشاهد إنهاء إجراءات الحجاج قبل سفرهم إلى المملكة.

وأشار السفير الدوسري إلى أن مبادرة "طريق مكة" تم تنفيذها في سبع دول منها تركيا في مطار إسطنبول، وسيتم توسيع نطاقها في العام المقبل لتشمل مطارات أخرى في تركيا.

وأكد أن المملكة استثمرت قدراتها وامكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، مشددا على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم في بلدانهم من خلال مبادرة طريق مكة، وعند وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، يتلقون الاهتمام والرعاية من قبل جميع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.