الدعم_السريع: مقتل وإصابة 26 في قصف لـ #الجيش_السوداني على مقر مخصص للأسرى

أعلنت قوات الدعم السريع، مقتل وجرح 26 أسيرا من الجيش السوداني إثر غارة على أحد المقار التابعة له.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان مساء اليوم الجمعة، إن طيران الجيش السوداني قصف أحد المقرات الذي خصص لأسرى القوات المسلحة، وتسبب القصف الجوي في مقتل وإصابة 26 أسيراً ولا تزال عمليات الحصر مستمرة.

وزعمت قوات الدعم السريع أن طيران الجيش قصف عدداً من الأحياء المأهولة بالسكان في الخرطوم وأم درمان منها حي بيت المال الذي استشهد فيه أكثر من 20 مدنياً بعضهم داخل مسجد، وأحدث القصف الجوي كذلك دماراً كبيراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتتواصل الأعمال القتالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم الهدنة الإنسانية الموقعة تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني.