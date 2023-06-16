غداء #إيلون_ماسك و #برنارد_أرنو.. تفاصيل لقاء أغنى شخصين في العالم

التقى أغنى شخصين في العالم إيلون ماسك مالك تسلا، ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، على طاولة الغداء في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء لقاء أغنى شخصين في العالم داخل فندق Cheval Blanc، التابع لسلسلة الفنادق الفاخرة المملوكة لشركة LVMH مجموعة السلع الفاخرة التي أسسها أرنو في العام 1987.

وجمع اللقاء بجانب ماسك وأرنو داخل الفندق الفخم، أفراد الأسرة المقربين وذلك قبل مؤتمر تقني استضافته شركة مملوكة لـ"أرنو" ومن المقرر أن يلقى ماسك كلمة خلاله.

وقال أرنو إنه تناول الغداء مع ماسك لأنه يعرفه ويعتقد أنه رائد أعمال استثنائي.

وإيلون ماسك، تقدر ثروته بنحو 237 مليار دولار، هو رجل أعمال ومهندس أمريكي، وُلد في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب أفريقيا، ويملك شركة السيارات الكهربائية الشهيرة “تيسلا”، وشركة “سبيس إكس” للفضاء الخاصة.

فيما يبلغ أرنو نحو 74 عامًا ولديه ثروة تقدر بنحو 233 مليار دولار، ويملك شركة استثمار فرنسية كبيرة متخصصة في الأصول المالية وإدارة الثروات.