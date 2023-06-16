حملة “طرق متميزة آمنة” ترصد 14 ألف ملاحظة في 5 أيام

واصلت حملة "طرق متميزة آمنة" التي أطلقتها الهيئة العامة للطرق جهودها لليوم الخامس على التوالي، لرفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة، تزامناً مع موسم حج هذا العام 1444هـ.

وكشفت هيئة الطرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن إحصائية شاملة منذ انطلاق الحملة وتضمنت رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة.

أوضحت أنه سيتم العمل على معالجتها؛ للارتقاء بشبكة الطرق الوطنية، وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة.

وأكدت مسح 100% من شبكة الطرق، مشيرة إلى أن هناك 386 ملاحظة كانت عن طريق مشاركة المواطنين في الحملة عبر مركز الاتصال 938.